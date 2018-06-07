Украина временно закрыла для судоходства несколько участков Азовского и Черного морей из-за боевых учений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на сайте прибрежных предупреждений государственного учреждения "Госгидрография", которые обновлены по состоянию на 7 июня.

Речь идет о трех участках в Азовском море, которые расположены в Белосарайском и Таганрогском заливах, где Военно-морские силы проводят зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы.

Также ВМС Украины выполняют артиллерийские стрельбы на определенных участках в северо-западной части Черного моря, в частности в районе острова Змеиный.

Фото: hydro.gov.ua

"Согласно установленному порядку, по заявке ВСУ участки закрывает "Госгидрография". Ситуация носит превентивный характер и не является новой, поскольку с 2015 года определенные участки Черного и Азовского морей закрыты для судоходства", - пояснил Радио Свобода начальник пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чалик.

Он отметил, что меры военных никоим образом не повлияют на отдыхающих. Кроме того, по словам Чалика, военные перед закрытием участка, где проводятся стрельбы, проводят тщательную проверку соответствующего района.

Государственное учреждение "Госгидрография" находится в ведении Министерства инфраструктуры Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Азовское море из-за Керченского моста не смогут зайти полторы сотни судов - начальник порта.

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