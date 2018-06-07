Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что "если бы Россия захотела, то ее войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней".

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина повысила значительно свои военные способности за последние 2–3 года", - сказал он.

Расмуссен отметил, что открытый вооруженный конфликт в Европе сейчас недопустим. А санкции против России - это единственная возможность, чтобы оказать давление на Москву, которая, по его словам, уважает только язык силы.

Напомним, что в мировом рейтинге государств по военной мощи в 2018 году Украина заняла 29 место. Россия в этом рейтинге на втором месте.

Как сообщала "Страна", украинцев не волнует возврат Крыма. Они хотят окончить войну и меньше платить за ЖКХ.