Вечером 6 июня умерла украинский и российский режиссер Кира Муратова. Она скончалась на 84 году жизни в Одессе. О произошедшем сообщили друзья украинского режиссера в Facebook.

Жизнь и творчество Киры Муратовой

Кира Муратова (до замужества Короткова) родилась в городе Сороки в Румынии 5 ноября 1934 года. Спустя пять лет семья перебралась в Бухарест, а в 1940 – в Кишинев.

Муратова училась в МГУ на филолога, а также на режиссерском факультете во ВГИКе, который окончила в 1959 году. Спустя два года, в 1961-м, Кира Муратова стала режиссером Одесской киностудии.

Первый фильм она сняла в паре со своим будущим мужем Александром Муратовым – это была короткометражка "У крутого яра". С ним же через два года Муратова сняла полнометражную картину "Наш честный хлеб".

Самостоятельно она начала снимать кино с 1967 года, первым ее "личным" фильмом стали "Короткие встречи". Это был один из первых фильмов, в которых снимался Владимир Высоцкий, причем сначала Муратова, по словам ее мужа, не хотела его снимать.

Фильм Муратовой "Долгие проводы", снятый в 1971 году, был запрещен в СССР и более 15 лет не выходил в прокат.

В тот период Муратова развелась, и бывший супруг перебрался в Киев, а сама она оставалась в Одессе.

В 70-х у Муратовой случился конфликт с руководством Одесской киностудии, и режиссер переехала в Ленинград, став работать на "Ленфильме". Там в 78 году она сняла фильм "Познавая белый свет". В Ленинграде же Кира Муратова познакомилась со своим вторым супругом – художником Евгением Голубенко.

Позже Муратова вернулась в Одессу, где сняла фильм "Астенический синдром". Этот фильм получил специальный приз жюри "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале в 1990 году, а также кинопремию "Ника" в 1991-м.

После фильма "Вечное возвращение", который вышел в 2012 году, Кира Муратова заявила, что это была ее последняя режиссерская работа.

В фильмах Киры Муратовой снимались такие звезды, как Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова. Ко многим фильмам Кира Муратова сама писала сценарии.

От первого брака у Киры Муратовой родилась дочь Марианна, которая трагически погибла. Больше детей у нее не было.

Цитаты Киры Муратовой

"Я ненавижу войну. Я вообще не понимаю, как это можно — в XXI веке убивать друг друга. Это должно быть запрещено, как людоедство. Хотя людоедство я еще как-то могу понять, потому что голодные люди едят как животные. Но война — это омерзительная вещь. Ни ради какой территории, даже если ты назовешь эту территорию родиной, мы не имеем права убивать друг друга".

" Я сейчас не говорю, что я режиссер. Говорю: я была режиссером. Это было абсолютное чувство удовлетворения. Как наркотик, как страсть, как любовь. Конечно, это счастье. И очень нервное перемежение: то плохо, то хорошо. Потом плохо — и опять хорошо".

"Человеческая жизнь — страшная. В ней есть много всего хорошего, и она может по‑разному сложиться, но она страшная. Ты многого не знаешь заранее: не знаешь себя, не знаешь, что ошибаешься, не знаешь цену своих поступков. Ты постфактум что-то понимаешь про свои предыдущие виновности. Спрашиваешь: а чего я тогда об этом не подумал? А ты и не мог подумать. У тебя не было для этого мозгов или чувств. Не может щенок понимать то, что понимает взрослое животное".

"Я привыкла работать так: кончилась смена — до свидания. Есть актеры, которые от этого очень страдают, потому что хотят продолжать дружить, общаться. Но я не хочу посиделок, и дальнейшее общение для меня невыносимо. Может, это оттого, что я не пью?"

"Самая распрекрасная жизнь с самой распрекрасной любовью все равно кончается смертью".

"Мне не надо, чтобы про меня снимали документальное кино. Дневники и все, что когда-то писала, хочу сжечь, уничтожить. И пепел мой развейте, раздуйте и на помойку меня выбросьте, отдайте в зоопарк на съедение зверям. Хочу, чтобы от меня остались только фильмы — и все".

Соцсети о Муратовой

Свои соболезнования выразил президент Украины Петр Порошенко. "Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливая режиссер, человек-эпоха. Ее взгляда на этот мир аплодировали самые критики. Ее талант отмечали на самых престижных кинофестивалях. Жить в одно время с ней было большой честью. Светлая память о Кире Муратовой останется в наших сердцах ..." – написал он.

"Умерла Кира Муратова. Лучшая. Гений. Говорили несколько недель назад. Рассказывала, как работали с Высоцким, я статью писал про "Короткие встречи", - поделился журналист Антон Долин.

Российский журналист и телеведущий Борис Берман написал: "Больше нет Киры Муратовой. И нет больше надежды, что она снимет новое кино и душе моей откроется что-то такое, что я чувствовал, но выразить это могла только Кира Муратова. В финале "Долгих проводов", когда Шарко снимает нелепый парик, а за кадром звучит "Белеет парус одинокий" на музыку Каравайчука, - это тот самый катарсис, который не поддается объяснению словами. Так же поэзию нельзя пересказать прозой. В начале 80-х она экранизировала "В дурном обществе" Короленко, фильм был изуродован редакторами/цензорами, и Кира Георгиевна сняла свое имя из титров, там значится "режиссер Иван Сидоров". Картина называется "Среди серых камней". Среди серых камней советской жизни Кира Муратова была каким-то неземным и живым существом. Она творила всегда вопреки. Но благодаря ей мы многое открыли в себе самих".

Блогер Ирина Медушевская: "О, ни Президент, ни Парламент не осознали масштаба потери... Но Кира Георгиевна это предвидела: "Дневники и все, что когда-то писала, хочу сжечь, уничтожить. И пепел мой развейте, раздуйте и на помойку меня выбросьте, отдайте в зоопарк на съедение зверям. Хочу, чтобы от меня остались только фильмы — и все".

Остались! И вы остались, дорогая наша Кира...Бессмертными..."

Театральный критик Олег Вергелис: "Кира Муратова (1934 -2018). Два часа назад назад ее не стало. И будто не стало Вселенной. Короткие встречи, Долгие проводы, Вечное возвращение.

Гений. На душе и в Одессе - ночь. Царство небесное, вечная память".

Режиссер и мультипликатор Олег Куваев: "Умерла Кира Муратова. Один из редких режиссеров, снимавших "очень странное" кино. В России "очень странное" кино снимали только Тарковский, Параджанов, Сокуров ну и Кира. Позднее Балабанов (уже более приземленно). Всё, по-моему. Расчет окончен.