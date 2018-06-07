Президента США Дональда Трампа может встретить "холодный прием" на саммите стран "Большой семерки" в Канаде. Об этом пишет Associated Press.

Главы США, Канады, Великобритании, Германии, Японии, Франции и Италии, а также представители Евросоюза встретятся 8-9 июня на курорте Ла Мальбе в регионе Шарлевуа канадской провинции Квебек.

Трамп, перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, отправляется в Канаду на фоне жестких новаций: пошлин на металлургию для западных партнеров и выхода из ядерного соглашения с Ираном и Парижского климатического соглашения.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед началом саммита рассказала о "серьезной проблеме с многосторонними соглашениями". "Поэтому будут спорные дискуссии", - добавила Меркель.

Топ-советник Трампа по экономическим вопросам Ларри Кадлоу признал наличие разногласий по спорным вопросам, но заверил, что президент США по этому поводу спокоен. "Возможны разногласия. Но я считаю их чем-то вроде семейной ссоры", - заявил Кадлоу.

Трамп также намерен провести серию двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ожидается, что Трамп вряд ли отступит от своей политики, которая разочаровала и огорчила союзников, но которую американский президент считает ключевым обещанием для своих избирателей.

Как сообщала "Страна", Дональда Трампа раскритиковали в соцсетях за незнание слов гимна своей страны.