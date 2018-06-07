Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ расследует дело по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество) бывшим главой одного из департаментов Национальной полиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как установлено следствием, экс-правоохранитель в течение 2016-2017 годов, находясь на должности начальника Департамента взрывотехнической службы Нацполиции Украины, путем обмана, пользуясь своим служебным положением, с целью личного обогащения, организовал сбор средств с подчиненных сотрудников, как будто на ремонт помещения Департамента.

В результате этого ежемесячно работники аппарата и территориальных подразделений Государственной взрывотехнической службы Нацполиции Украины передавали различные суммы денег, которые шли полицейскому руководителю в личный карман.

Кроме этого, установлено, что некоторым работникам начальник Департамента взрывотехнической службы завышал размер премий, а затем, пользуясь своим служебным положением, заставлял часть этой суммы перечислять на свои банковские счета.

6 июня 2018 на основании собранных доказательств следователи Департамента сообщили бывшему начальнику Департамента взрывотехнической службы Нацполиции Украины о подозрении в завладении имуществом подчиненных сотрудников путем обмана на общую сумму почти 100 тыс грн, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст . 190 (мошенничество) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании указанном злоумышленнику меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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