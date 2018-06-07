Народный депутат от БПП Сергей Лещенко обнародовал окончательную редакцию поправок о полномочиях Совета международных экспертов при отборе судей Высшего антикоррупционного суда.

Документы Лещенко разместил в своем Facebook.

"Окончательная редакция закона об Анткорупционном суде. Если международные эксперты (трое из шести) признали судью нечестным, то вето может быть преодолено на СОВМЕСТНОМ заседании Совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей при УСЛОВИИ, что трое из шести международных экспертов поддержат преодоление вето", - пишет Лещенко.

Он объясняет, что Совет международных экспертов составляет шесть человек, для принятия решения нужно три голоса. "Если тремя голосами Совет международных экспертов признал кандидата недостойным, тот оспаривает - и для прохождения в суд он теоретически должен получить голоса трех других членов Совета международных экспертов. То есть, для контроля над отбором судей Банковая имеет заангажировать трех из шести членов Совета международных экспертов. И еще одна поправка - до этого Совета международных экспертов могут входить не только иностранцы, но и граждане Украины", - подытоживает он.

Голосование за окончательную редакцию закона об Антикоррупционном суде должен состояться сегодня, 7 июня.

Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Найем рассказал о компромиссе по ключевой поправке к закону об Антикоррупционном суде.

Также Рада планирует завершить рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде.