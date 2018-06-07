В Киеве, который оказался без горячей воды с апреля после того, как "Нафтогаз" не заключил договор на поставку газа КП "Киевтеплоэнерго" из-за долгов, 8 июня горячая вода все же может появиться в кранах.

Об этом говорится в заявлении НАК "Нафтгаз", обнародованном в Twitter компании.

"Горячая вода может быть в киевских квартирах уже завтра. Могла быть еще вчера или месяц назад. Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ у нас нет!, - говорится в сообщении.

К тексту прикреплено фото положения законодательства Украины. в котором говорится, что субъекты хозяйствования, которые получили в пользование комплексы тепловой энергии, становятся правонаступниками существующих долгов и берут на себя долговые обязательства.

Фото: twitter.com/NaftogazUK

Напомним, что в КГГА заявили, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды.

Как сообщала "Страна", у Кличко грозятся "прикрутить" "Нафтогаз", если он не подпишет соглашение с "Киевтеплоэнерго".