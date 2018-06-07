Александр Кольченко, которого в России приговорили к 10 годам тюрьмы за создание террористического сообщества в Крыму, сегодня, 7 июня прекратил голодовку.

Об этом сообщает его адвокат Андрей Лепехин в Facebook .

"Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку", - написал Лепехин на своей странице

По его словам, Кольченко сообщил ему, что очень ослаб и начал падать в обморок. "У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг. Сегодня его по медицинским показаниям собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу", - рассказал защитник политзаключенного.

По словам, Андрея Лепехина, решение о голодовке А.Кольченко принимал самостоятельно и готовился к объявлению голодовки солидарности сразу после того, как узнал про заявление другого политзаключенного - Олега Сенцова. Он также самостоятельно принимал решение о прекращении голодовки. Все эти решения заключенный озвучивал в присутствии своего адвоката.

За все время голодовки и подготовки к ней А.Кольченко потерял 10 кг веса.

Фото: facebook.com

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу Александр Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ. 31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить О.Сенцова.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина готова обменять 23 россиянина на Сенцова, Кольченко и других политзаключенных.

Также Кольченко написал письмо Сенцову и не одобрил голодовку. Фото.