Подготовительное судебное заседание по делу об убийстве Олеся Бузины начали слушать с самого начала. После оглашения решения об отказе в отводе составу суда, председательствующий Евгений Сидоров поставил вопрос о возможности рассмотрения дела об убийстве Бузины судом присяжных. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Уточняется, что Шевченковский суд заново начал подготовительное слушание в деле, все предыдущие результаты рассмотрения дела (с начала года) "обнулены".

Против этого попытался возразить адвокат потерпевшей Артём Захаров. Но судьи прервали его, указав - после замены судьи Олега Линника на Лидию Щебуняеву дело действительно слушается в подготовительном заседании заново.

На данный момент заслушивается позиция сторон о том, можно ли слушать дело Бузины судом присяжных.

В частности, прокурор Александр Жила не возражает.

Адвокат обвиняемых Федур выступает с речью, которую частично уже произносил ранее в во время предыдущего подготовительного заседания. Он указывает, что Полищук и Медведько сами подали ходатайство о слушании их дела судом присяжных. Но настаивает, что присяжные должны слушать дело уже на текущей подготовительной стадии.

Ранее "Страна" писала о том, что на суде по убийству Олеся Бузины адвокаты заявили отвод судье.

Также мы сообщали, что в ООН заявили, что поражены присутствием 150 радикалов на суде по убийству Олеся Бузины.