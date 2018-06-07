В Черновцах взорвался неустановленный предмет перед зданием СБУ. Об этом сообщает местный портал 0372.ua.

Сообщается, что улица Шевченко перекрыта, а данных о пострадавших правоохранители пока не сообщают.

Водителей просят планировать маршрут и объезжать перекрытую улицу.

Фото: 0372.ua

Однако в местном управлении СБУ взрыв не подтвердили.

"Информация о взрыве на улице Шевченко в Черновцах не соответствует действительности. Улицу правоохранители перекрыли из-за сообщения о том, что житель Черновцов обнаружил в помойке подозрительный предмет, который оказался куском мыла. Напоминаем, что в течение 2-8 июня на Буковине продолжаются масштабные международные антитеррористические учения (с элементами контрдиверсионные операции в г.Черновцы)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/usbu.chernivtsi

Как сообщала "Страна", в Кропивницком на пороге банка сработало взрывное устройство. В результате был поврежден стеклопакет на входе в банк и банкомат. Незначительные технические повреждения также получили автомобили, припаркованные в момент взрыва у здания.