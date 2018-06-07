Глава МВД Арсен Аваков, который недавно допустил лишение населения неподконтрольной части Донбасса части гражданских прав, заявил о проведении полицейской спецоперации для деоккупации Донбасса в ближайшее время.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"В ближайшее время мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением, и мы вернем свои оккупированные территории... Скорее всего, это будет полицейская операция без применения Вооруженных сил", - сказал он в ходе круглого стола в Киеве.

По его словам, для такой операции не надо будет привлекать 40 тыс. миротворцев ООН, поскольку будет достаточно 2 тыс. правоохранителей.

Министр добавил, что освобождение Донбасса должно проходить постепенно - путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте.

Также Арсен Аваков отметил, что, как показал опрос, около 60% жителей Донбасса хотят вернуться к мирной жизни в составе Украины, 20% - хотят в состав России и 20% - боятся наступления украинских войск.

Напомним, что в зоне ООС на Донбассе появятся мобильные передвижные посты полиции.

Как сообщала "Страна", переформатирование антитеррористической операции на Донбассе в операцию Объединенных сил не исключает проведение точечных антитеррористических операций, заявляет секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.