Переговоры в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе не решают проблем Украины и создают ситуацию замороженного конфликта.

Об этом Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил на ІХ Национальном экспертном форуме в четверг в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта", - сказал глава МВД.

Аваков добавил, что переговорная позиция должна базироваться на общественной дискуссии, которую поддерживает все общество.

Ранее "Страна" сообщала, что поражение в правах на 5-10 лет. Аваков предложил свой "мирный план" по Донбассу.

Также атака, амнистия, выборы. Зам Авакова расписал план "хорватского сценария" для Донбасса.