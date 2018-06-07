Аваков похоронил Минский процесс
Переговоры в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе не решают проблем Украины и создают ситуацию замороженного конфликта.
Об этом Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил на ІХ Национальном экспертном форуме в четверг в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".
"Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта", - сказал глава МВД.
Аваков добавил, что переговорная позиция должна базироваться на общественной дискуссии, которую поддерживает все общество.
Ранее "Страна" сообщала, что поражение в правах на 5-10 лет. Аваков предложил свой "мирный план" по Донбассу.
Также атака, амнистия, выборы. Зам Авакова расписал план "хорватского сценария" для Донбасса.