Вчера, 6 июня, в Подольском райсуде Киева сторона обвинения зачитала обвинительный акт по делу о покушении на добробатовцев Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. Обвиняемый по этому делу - 58-летний Артур Кринари, гражданин России чеченского происхождения, которого также разыскивают власти Австрии.

В обвинительном заключении по делу Кринари, которое было зачитано в суде, о "российском следе" покушения ничего не было сказано. Замначальника отдела прокуратуры города Киева Дмитрий Величко после судебного заседания заявил: "На сегодняшний день, согласно обвинительному акту, мы считаем, что это личная неприязнь указанного лица".

Об этом сообщает "Настоящее время".

Мотив преступника представитель прокуратуры объяснил в суде так: "Будучи осведомленным о публичной, общественной, патриотической деятельности Осмаева и Окуевой, которые активно выступали против политики руководства Российской Федерации и Чеченской Республики, принимали активное участие в проведении антитеррористической операции по урегулированию вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, имея неприязненное враждебное отношение к последним, решил совершить их убийство, для чего разработал детальный план преступления".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что цепочка покушения на Осмаева ведет к "некоторым лидерам РФ". Сами Осмаев и Окуева говорили, что заказчиком покушения на них "является глава Чеченской Республики Кадыров, но что это не его личное решение, оно согласовано с Кремлем". Эту же версию озвучивал и депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук, у которого Окуева работала помощником на общественных началах.

Но связи с Кадыровым в обвинительном акте также нет. Величко на уточняющий вопрос, почему в обвинительном акте не говорится о том, что в этом покушении нет цепочки, ведущей к "некоторым лидерам Российской Федерации", ответил: "Все, что было мной сказано в обвинительном акте, находит подтверждение материалами уголовного производства. Другие заявления и сообщения, в том числе политиков на первоочередной стадии досудебного расследования, на сегодняшний день, как вы услышали, не нашли своего подтверждения".

Ранее "Страна" сообщала, что Амина Окуева и Адам Осмаев сами отказались от охраны полиции.