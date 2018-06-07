Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков FIFA Fan Fest в Ростове-на-Дону в период ЧМ-2018 по футболу.

Об этом сообщила сама Чичерина в Facebook.

"Слава Богу, футболобандеровцы запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие в Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили", - написала она.

Она выложила копию письма на английском языке, написанного от имени менеджера FIFA Fan Fest в России Екатерины Савченко. В нем говорится о решении ФИФА отказаться от выступления Чичериной из-за ее песен, посвященных военной теме. В частности, в письме содержится ссылка на клип Чичериной "На передовой".

В письме отмечается, что на мероприятиях ФИФА запрещено поднимать военные, политические или религиозные темы. "Эта артистка ассоциируется с военной тематикой, даже если не будет исполнять на фестивале песни о войне", — сказано в письме.

Фото: facebook.com/julia.chicherina.5

Международная федерация футбола пока не прокомментировала информацию о запрете выступления Чичериной.

Ранее "Страна" сообщала, что певица Чичерина получила паспорт "ЛНР".

Также российская певица Чичерина выпустила клип про Гиви и Моторолу.