Временное чрезвычайное положение в Чернобыльской зоне отменили. С 8 июня туристические группы могут снова попасть в зону отчуждения.

Об этом сообщает Expert.tur.

Открытых источников огня уже не осталось, поэтому ситуация полностью под контролем.

По данным ГосЧС, радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

В частности, в Киеве на утро 7 июня радиационный фон составляет 11 мкР/ч (безопасный уровень — до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР/ч (безопасный уровень — до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень — до 140 мкР/ч).

Напомним, что по состоянию на утро 7 июня пожар в Чернобыле локализовали, но тушение продолжается.

Ранее "Страна" замерила уровень радиации в Киеве после пожара под Чернобылем.