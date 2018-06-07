В Министерстве здравоохранения объяснили "курсовой разницей" остаток в 20 млн гривен на счетах ведомства по госпрограмме "Лечение онкологических больных за границей". Деньги фактически не были использованы, хотя могли пойти на лечение граждан, заявили в Счетной палате Украины.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала выводы аудита Счетной палаты в Facebook.

"Остаток действительно был около 20 млн грн. Он образовался из-за решения по временной остановки оплаты по двум лицам из-за появления информации о том, что лечение уже было оплачено и суммы неиспользованных средств, которые были возвращены на счет Минздрава Украины, от курсовой разницы перечисленных средств для лечения больных)", - написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Она добавила, что нелицеприятные выводы аудита говорят о "политических атаках" противников Минздрава.

Однако, в Счетной палате заявили, что 286 млн гривен бюджетных средств, выделенных для лечения граждан Украины за рубежом, Минздрав использовал неэффективно, а еще 24 миллиона гривен - использованы с нарушением законодательства.

"Факты доказали, что министерство здравоохранения не обеспечило законного и эффективного использования средств госбюджета по лечению граждан Украины за рубежом. При этом Минздрав перед заслушиванием отчета в Счетной палате согласился со всеми нашими замечаниями.Отчет согласован Минздравом. И сейчас очень странной такая бурная реакция на результаты аудита", - заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Ранее сообщалось, что заместитель Супрун Александр Линчевский во время выступления в Счетной палате Украины заявил, что средства на лечение онкобольных украинцев за рубежом, выделять нецелесообразно, поскольку они все равно умрут.

Высказывание чиновника вызвало огромный резонанс среди граждан и шквал возмущения в соцсетях. В этой связи 7 июня в 12:00 дисциплинарная комиссия рассмотрит возможность увольнения Линчевского.