11 июня исполнится год с того момента, как вступил в силу безвизовый режим между Украиной и странами Шенгенской зоны. За это время украинцы получили 8,5 млн биометрических паспортов, но при этом наши соотечественники воспользовались безвизовым режимом чуть более полумиллиона раз. Об этом пишет ВВС News Украина.

Отчеты пограничников о выезде украинцев в ЕС за первый "безвизовый год" ярко свидетельствуют, что значительная часть людей, которые выстояли в очереди за необходимым для поездок биометрическим паспортом, так им и не воспользовались.

В Госпогранслужбе рассказали, что за год украинцы воспользовались безвизовых 517 тысяч раз. Речь идет о поездках в ЕС с биометрическим паспортом без действующей визы.

Однако это число въездов, а не людей. Пограничники говорят, что не могут точно посчитать, сколько именно людей путешествовали.

Большинство украинцев за год безвиза ездили в ЕС по старым правилам.

В общем с июня 2017 года по июнь 2018 года украинцы ездили в ЕС 19,5 миллиона раз, и из них около 4 миллионов - по биометрическим паспортам, но с действующей визой.

Постепенно сроки действия этих виз заканчиваются и безвизовых путешественников становится все больше.

В первые месяцы безвиза им пользовались в среднем по 80 тысяч раз в месяц, осенью и зимой ажиотаж спал, а уже с весны 2018 количество безвизовых путешествий снова стремительно выросло, сообщают пограничники.

Общественная организация "Европа без барьеров", опираясь на данные ЕС, посчитала, что в 2017 году, когда полгода действовал безвизовый режим, количество запросов от украинцев на визы сократилась вдвое - с 1,4 миллиона до 720 тысяч.

Как и куда едут по безвизу?

"По данным пограничников, 36% безвизовых путешественников в ЕС воспользовались самолетами.

"Безвизовыми воротами" в ЕС из Украины неожиданно стала Румыния, в которую за год въехали 23% украинцев, и Польша - 21%.

Туристы и работники

Пограничники указали еще на один тренд - всего за время действия безвиза общее количество путешествий украинцев в страны ЕС существенно возросла.

Если в 2016 году выезд из Украины на границах ЕС оформили 14,6 миллиона украинцев, то в 2017-м, когда полгода уже действовал безвиз - таких было 15,25 миллиона.

В туристической сфере также быстро заметили изменения от введения безвизового режима для Украины с ЕС.

Как рассказал председатель Украинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха, безвиз упростил возможности продажи туров.

"За год после начала безвизового режима рост туристического потока в европейские страны составил 7-8%", - рассказал он.

Ранее из-за необходимости оформления визы продажи закрывали где-то за 10 дней до поездки. А сейчас продают до последнего дня. Имеет значение и то, что не надо платить за визу.

По данным туроператоров, в следующем году рост будет еще больше.

"Запланировано много различных чартерных программ в Италию, Испанию или на Канарские острова. Думаю, это добавит к туристическому потоку в Европу рост еще на 15-20%", - спрогнозировал Голубаха.

Но далеко не только туристы пользуются прелестями безвизового режима. Даже украинское правительство признало, что безвизовый режим способствует трудовой миграции из Украины.

Формально безвизовое пребывание в странах ЕС не дает права на официальное трудоустройство.

Однако, в исследовании польского рынка труда, местные власти нашли способ, как легально трудоустраивать украинцев.

Безвизовый режим дает право находиться в шенгенской зоне 90 дней в течение полугода.

Чтобы легально устроиться на краткосрочную работу в Польше, украинцам не нужно получать специальную рабочую визу, а можно заехать по безвизу и работать в стране три месяца.

На практике это привело к тому, что десятки тысяч украинцев, которые раньше и не задумывались о поездках на Запад, оформили себе "безвизовые" паспорта и перешли на режим "три месяца работы - три месяца дома".

Также некоторые собеседники ВВС News Украина рассказали, въезжающие в другие страны ЕС по безвизу находят там работу, а потом получают постоянную рабочую визу.

По разным оценкам, на временных заработках в Польше постоянно могут находиться более одного миллиона украинцев.

Заберут ли у Краины безвиз

С самого начала действия безвизового режима в Украине и ЕС допускали возможность его приостановления - был принят специальный механизм приостановления.

Это стало своеобразным предохранителем для европейцев на случай, если какая-то из стран грубо нарушать соглашение о визовой либерализации.

Специальным законом ЕС предоставил Еврокомиссии право восстанавливать визовый режим при чрезвычайных условиях.

Это может произойти из-за существенного роста количества граждан страны, которым отказывают во въезде в ЕС, или, незаконно остающихся на его территории.

Основанием будет резкое увеличение необоснованных заявок о предоставлении убежища в странах ЕС или проблемы с возвращением нелегальных мигрантов на родину.

Процедуру приостановления могут инициировать и отдельные страны-члены, и сама Еврокомиссия.

Еврокомиссия также мониторит ситуацию в странах, которые получили безвизовый режим, и делает ежегодные отчеты.

Первый отчет по мониторингу в ЕС был в декабре 2017 года. Там отметили, что в целом Украина выполняет обязательства и оснований для приостановления безвиза не было.

Однако там отметили несколько моментов, которые могут вызвать проблемы в будущем. Преимущественно это требования, касающиеся борьбы с коррупцией и созданию независимого антикоррупционного суда в Украине.

Однако пока, как рассказали собеседники ВВС News Украина, говорить о серьезной угрозе безвиза рано.

Платный безвиз

Еще до начала безвизового режима в Украине ходили слухи, что за безвизовые поездки в ЕС нужно будет платить чуть ли не больше, чем стоила виза.

Эти слухи были связаны с инициативой Евросоюза усилить безопасность при въезде в ЕС безвизовых путешественников.

Систему назвали "Европейская система авторизации информации о путешествий".

Этот проект еще не одобрили окончательно, тем он уже на финальной стадии. Новые правила должны заработать с 2021 года.

Сначала система заработает для въезда в ЕС самолетом и кораблями, а еще позже - поездами или автотранспортом.

Вскоре граждане более 60 стран мира стран, имеющие право на безвизовые путешествия, должны будут проходить информационную авторизацию - заполнять электронную анкету с общими данными о себе.

Авторизация обойдется в 7 евро и будет действовать в течение трех лет или до момента окончания срока действия авторизованного паспорта.

Для абсолютного большинства заявителей авторизация пройдет быстро - не более 4 дней, и с "позитивным результатом".

Если же возникнут проблемы, то вас заставят предоставить дополнительные данные. Дети до 12 лет будут проходить авторизацию бесплатно.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцам обещают безвизовый режим с Колумбией.

Также мы сообщали, что Мингарелли напомнил, что Украина может и потерять безвизовый режим.