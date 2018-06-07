Сегодня, 7 июня состоится очередное заседание Киевского городского совета, на которое вынесено 306 вопросов, из которых 37 общих вопросов, 10 вопросов собственности и 206 земельных вопросов.

О самых интересных, важных, смешных и нелепых проектах решений, которые будут рассматривать городские депутаты пишут "Украинские новости".

Запрет на спиртное в детких комнатах

В Киевраде намерены повторно рассмотреть вопрос предложения Верховной Раде о запрете продажи спиртного в детских игровых комнатах. Так, предлагается законодательно определить понятие "детская игровая комната".

Также целью данного проекта является запрет на продажу, употребление пива и алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий в детских комнатах, которые функционируют в ТРЦ и других общественных местах общего пользования.

На данный момент почти во всех торговых центрах Киева работают места, где можно оставить детей во время шопинга. В таких детских комнатах из взрослых (то есть, тех, кто в принципе распивает алкоголь чаще всего) обычно только нянечки. На кого направлено это решение - непонятно. Неужто депутаты опасаются, что злоупотребляют "зеленым змием" именно дети?

10 млн. на мусор

Киеврада в очередной раз выделяет субвенцию поселку Подгорцы Обуховского района Киевской области. В конце 2017 года горсовет уже выделял субвенцию в 9,2 млн гривен. В 2018 году на субвенцию планируется выделить 10 млн гривен.

Этот вопрос рассматривается как часть того комплекса задач, который городская власть взяла на себя для урегулирования ситуации с полигоном твердых бытовых отходов № 5, который находится вблизи села Подгорцы. Город помогает жителям села, которые действительно имеют ряд проблем из-за соседства с полигоном.

Решение Киеврады предусматривает предоставление субвенции в ремонт и строительство автодорог в поселке Подгорцы в размере 6 млн гривен и дорог в поселке Романкив в размере 4 млн гривен.

Еще одна "мусорная" тема

21 сентября 2017 года Киеврада создала муниципальную охрану, которая призвана усилить охрану коммунальных учреждений, таких как учебные заведения, коммунальные предприятия и иные объекты городского имущества. Сфера деятельности охватывает широкий спектр услуг, от физической охраны до создания программного обеспечения "выработки собственной продукции" в сфере охранной деятельности, а также осуществление другой хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

В состав муниципальной охраны привлекаются в основном участники АТО.

Часто СМИ упоминают общественную организацию "Муниципальная охрана" как карманную полицию мэрии с неясными полномочиями, также достаточно много претензий к формированию персонального состава "варты" - в которой достаточно много участников крайне правых организаций, причем на всех уровнях управления.

При этом, муниципальная охрана полностью финансируется из городского бюджета.

В связи с этим, горсовет решил дофинансировать муниципальную охрану в 2018 году на 14 млн гривен. Согласно пояснительной записке проекта решения, всего на 2016-2018 год на программу "Безопасная столица", в рамках которой функционирует охрана, запланировано было выделение 352,3 млн гривен. Всего в структуре "Муниципальной охраны" планируется работа 500 человек. При этом в отчете формирования, направленном на имя мэра Виталия Кличко, указано, что охрана планирует в 2018 году предотвратить 900 преступлений.

На выделенные средства "Муниципальная охрана" планирует закупить 150 газовых баллончиков по 150 гривен (на 22500 гривен), 150 раций по 1500 гривен каждая (225 000 гривен), топливо из расчета 40 л в сутки по цене 30 гривен за 1 л (всего на 3,8 млн гривен), 10 компьютеров по 10 тыс. гривен, 10 принтеров по 5 тыс. гривен, канцтоваров на 72 тыс. гривен.

Кроме того, охрана закупит услуги интернета на 72 тыс. гривен и 3 тыс. удостоверений на 500 человек сотрудников за 9 тыс. гривен.

Также в 2018 году охрана закупит 500 комплектов зимней формы (1,375 млн гривен), 500 комплектов летней формы (1,1 млн гривен), 500 курток демисезонных (0,9 млн гривен).

Еще на 2 млн гривен планируется закупить 1000 футболок и по 500 кофт, кепок, шапок, зимней и летней обуви, ремней, шевронов и бафов (шапок-балаклав).

"Часодеи" из Киеврады

В очередной раз депутаты намерены попробовать обратиться к Верховной Раде с просьбой отменить переход на зимнее и летнее время (+/- 1 час). По мнению Киеврады, ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время вызывает так называемый "часовой стресс" и негативно влияет на психологического и физическое состояние человека. Согласно депутатскому обращению к парламенту, подобные манипуляции с часами отражаются на населении страны и провоцируют чаще обращаться к врачам. В это время чаще регистрируется повышенная чувствительность и эмоциональность, утомляемость, нарушения сна и обострение хронических заболеваний.

Также в проекте решения отмечается, что более 60% стран мира не переводят стрелки часов. В пример ставятся правительства Финляндии и Литвы, которые инициировали отмену перевода часов в Европейском Союзе.

В 2012-1013 годах Кабмин активно обсуждал инициативу об отмене декретного времени, правительство было готово принять такое решение, но смогло договориться о том, в каком часовом поясе остаться. Тогдашний глава МинЧС, выходец из Закарпатья Виктор Балога выступал за второй часовой пояс, по которому и сейчас живет Украина, а вице-премьер Борис Колесников ратовал за переход на "московское время".

Согласно постановлению Кабмина от 1996 года, переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября, а на летнее - в последнее воскресенье марта.

И вот теперь кто-то снова захотел поиграть со временем.

Остальные вопросы

Также горсовет рассмотрит вопросы переименования улицы Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины, государственного образования на территории бывшей Кубанской области и Кубанского казачьего войска, созданное после распада Российской империи и существовавшее в 1918—1920 годах.

Кроме того, Киеврада планирует окончательно разорвать договор аренды земельного участка с компанией "Маркон" на строительство гостиничного комплекса на Андреевском спуске, 14-16. Решение в первом чтении депутаты приняли 19 апреля. Решением Киевского городского совета от 6 октября 2005 года участок на Андреевском спуске, 14-16 был передан ООО "Маркон" в аренду на 15 лет. Этой фирме было разрешено возвести там гостиничный комплекс "Mercure Andreyevskiy Отель Киев". На участке площадью около 2 га ООО "Маркон" планировало разместить здание отеля на 182 номера общей площадью 13,6 тыс. кв. м с заведениями общественного питания, фитнес-центром и паркингом на несколько десятков машин.

Еще депутаты увеличат зеленую зону созданием 6 скверов и 2 парков отдыха в разных районах Киева. После этого депутаты постараются сократить зеленую зону Киева, утвердив детальный план территории на Троещине в рамках улиц Оноре де Бальзака, Милославской, Николая Закревского, Александра Сабурова. Инвестором разработки выступила компания "Квадрат-Украина". Владельцем 100% активов значится Retail Systems Limited (Никосия, Кипр), а конечным бенефициаром - киевлянин Сергей Осипенко.

Таким образом, количество населения в районе за 5 лет увеличится с 93 тыс. человек до 96 тыс. человек, а через 20 лет - до 112 тыс человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде предложили сократить Киевсовет в пять раз и изменить функции городского головы.

Также Киевсовет переименовал 8 улиц в Подольском районе украинской столицы.