Собаки могут стать источником возникновения новых эпидемий гриппа. К такому выводу пришли американские ученые. По данным их исследований, распространение вирусов гриппа среди собак опасно тем, что их уровень генетического разнообразия почти так же высок, как и среди людей. Это заметно повышает вероятность того, что вирус научится заражать и людей, приспосабливаясь к новым породам собак.

Об этом пишет MedicalXpress.

Отметим, что вспышки птичьего (H5N1) и свиного (H3N2) гриппа в конце прошлого десятилетия вызывали серьезные опасения у специалистов.

Американские вирусологи узнали о вспышках гриппа среди собак в китайских провинциях и запросили у коллег для анализа пробы с вирусом. Оказалось, что эти вирусы содержат в себе фрагменты геномов трех разных штаммов гриппа, H1N1, H3N8 и H3N2, которые до этого поражали только людей, птиц и свиней, но не собак. Ученые считают, что новое семейство патогенов, принадлежащих к группе H1N1, распространяется воздушно-капельным путем и способно заражать как собак, так и свиней. Пока непонятно, может ли этот вирус проникать и в организм людей - сейчас ученые выясняют это, проводя опыты на культурах человеческих клеток. Специалисты считают, что нужно принять меры по ограничению распространения гриппа у собак.

Ранее "Страна" писала о том, что в Китае выявили первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4.

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