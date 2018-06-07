Экс-глава администрации президента Украины Борис Ложкин, который недавно возглавил Еврейскую конфедерацию Украины, заявил, что стал вице-президентом Всемирного еврейского конгресса.

"На этой неделе впервые принял участие в работе исполнительного комитета World Jewish Congress. Войти в эту глобальную организацию и стать ее вице-президентом - большая честь для меня. Встреча исполнительного комитета состоялась в Праге. Основной темой обсуждения, помимо текущих вопросов работы Конгресса, стала борьба с растущими проявлениями антисемитизма - в том числе и в политических партиях по всему миру", - отметил Борис Ложкин.

Он добавил, что уже на следующем заседании планирует представить доклад о состоянии и проблемах еврейской общины Украины.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский заявил в интервью "Схемам", что бывший глава АП Борис Ложкин заявил, что жалеет, что работал на Банковой.