Президент России Владимир Путин сегодня проводит свою традиционную "прямую линию". Это ежегодная программа, во время которой он в прямом эфире отвечает на обращения и вопросы граждан России.

"Страна" собирает главные тезисы Путина, которые касаются Украины и важных вопросов глобальной повестки дня.

Прямая линия с Путиным. Прямой эфир

Главные тезисы Путина на прямой линии

О мировой войне. "Понимание того, что третья мировая война будет концом цивилизации должно сдерживать нас. После второй мировой мы живем в состоянии относительного глобального мира - между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. Страх взаимного уничтожения сдерживал ведущие державы от взаимного уничтожения".

О санкциях против РФ. "Они (европейцы - ред.) публично это говорят (о снятии санкций - ред.). Все видят, что происходит. Видимо, наши партнеры думали, что их никогда это не коснется - запретительная политика США. Введение пошлин на сталь и алюминий - это и есть санкции. Они аннексировали Крым? Нет. Это связано с прагматичными национальными интересами США".

О деле Скрипалей. "Если против этих людей было применено боевое отравляющее вещество, эти люди бы погибли в течение нескольких секунд на месте. Но к счастью этого не произошло".

Прямая линия 2018: что нового

Передача "Прямая линия с Владимиром Путиным" начинается в 12.00 в четверг, 7 июня. Время окончания точно неизвестно, обычно Путин отвечает на вопросы граждан примерно 3-4 часа. Самая длинная "Прямая линия" состоялась в 2011 году, она продлилась почти 5 часов.

Студия расположена в московском Гостином дворе. Ведущие - Кирилл Клейменов и Андрей Кондрашов.

Прямую трансляцию ведет российский Первый канал, Россия-1, Россия-24, также ее можно посмотреть в интернете.

Еще до начала "Прямой линии" поступило почти два миллиона вопросов и обращений, которые Центр обработки должен отсортировать. Часть поступивших сообщений сразу же направляется в региональные или профильные органы. В Кремле заявляют, что самые вопиющие проблемы держат на своем контроле.

Все чаще поступают видеосообщения (например, с роликами о плохом состоянии дорог и так далее). Правда, большинство вопросов по-прежнему идет по телефону, однако россияне все увереннее пользуются современными видами связи.

На этот раз Путин в прямом эфире будет переадресовывать некоторые вопросы непосредственно региональным руководителям, которых заранее предупредили, что во время эфира они должны быть на рабочих местах. Беседы с ними будут проходить по конференц-связи. Отметим, что раньше таких требований к главам регионов во время прямой линии не было.

В этом году из студии убрали стулья для зрителей в зале – раньше на "Прямой линии" в одном зале с президентом присутствовало около двухсот человек. Теперь вместо них будут дополнительные экраны, на которые будут выводиться сообщения от граждан, видеозвонки и т.д. Всего эти экраны могут вывести до 45 сообщений в разных форматах – видео, смс, ммс - одновременно.

При этом будет устроен сектор для волонтеров, которые принимали участие в подготовке прямого эфира с Путиным. Они будут помогать обрабатывать вопросы.

Также во время "Прямой линии с Путиным" обычно происходят включения в эфир из разных регионов, и на этот раз одно из включений будет с Крымского моста.

Сам президент РФ считает этот формат общения с россиянами самым лучшим социологическим опросом в стране. Граждане могут отправлять сообщения в различных форматах – телефонный звонок, смс или сообщение через интернет. Также есть мобильное приложение специально для отправки сообщений на прямую линию под названием "Москва – Путину". С 2016 года к эфиру подключили соцсети, и теперь обратиться россияне могут через "Одноклассники" и "Вконтакте".

В России можно позвонить и задать вопрос по телефону 8-800-200-40-40. Для звонков из-за границы работают номера +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40.

Традиция телепрограммы появилась еще в 2001 году, когда прошел первый эфир в подобном виде. А самое первое общение Путина с россиянами в формате ответов на вопросы состоялось еще раньше – в феврале 2000 года. Но тогда Путин был еще и.о. президента, а официальные выборы прошли в марте.

В годы, когда Путин был не президентом, а премьером у президента Дмитрия Медведева (2008-2011 годы), программа называлась чуть иначе – "Разговор с Владимиром Путиным". В 2012 году был единственный раз, когда прямая линия с Путиным не проводилась.

Россияне начали прямую линию-2018 с вопросов о бензине. Он в РФ дорожает очень быстро. Вопросы звучат довольно резко - "мы вас 18 марта выбрали, а вы не можете это остановить". Путин отвечает, что проблемой занимаются - снижают акцизы и отменяют будущие повышения.

Министр ТЭК РФ говорит, что будут резать экспорт бензина из России - чтобы насытить спрос на внутреннем рынке. Это, кстати, интересно с точки зрения дефицита бензина в Донецке и Луганске - видимо, им опять российского топлива не хватит.

Ведущие Прямой линии - в цветах украинского флага, заметили в соцсетях.