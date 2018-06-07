Сегодня, 7 июня, Верховная Рада Украины приняла закон №7440 о создании в стране Высшего Антикоррупционного суда.

"За" такое решение отдали голоса 315 народных депутатов.

Фото: Cтрана

В Раду перед голосованием прибыли президент Украины Петр Порошенко, который встретился с фракцией БПП и призвал ее голосовать за закон. Также в парламент прибыл и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который ранее угрожал подать в отставку, если парламент провалит голосование по Антикоррупционному суду.

"Страна" вела онлайн-репортаж из Рады о том, как шло обсуждение законопроекта и голосование.

Также мы сообщали о том, что послы стран "Большой семерки" (G7) призывали депутатов Верховной Рады проголосовать за законопроект о создании независимого Антикоррупционного суда в Украине.

"Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане", - говорилось в заявлении дипломатов.

"Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и относительно соответствия других ключевых положений закона условиям МВФ", - добавили послы стран "Большой семерки".