С 2017 года официальный Лондон не менее шести раз отказывал Киеву в переговорах об изменении действия визового режима или проблемах с выдачей виз. Об этом пишет "Европейская правда".

Посольство Украины в Лондоне в письменном комментарии подтвердило, что получает отказ за отказом. В течение 2017 года МВД Великобритании, которое занимается визами, четыре раза подтверждало отсутствие намерения менять визовый режим для Украины.

В 2018 году посольство Украины дважды предлагало британской стороне провести консультации, в том числе по поводу задержек в выдаче виз, необоснованных отказов, возможности обжалования решений, возмещения расходов и т.п. Все ответы Британии были отрицательными.

Более того, бывшая руководительница британского МВД Эмбер Радд в свое время признала свой отказ вести с Украиной переговоры об отмене виз даже для владельцев дипломатических паспортов.

"Здесь есть измерение миграционной угрозы и угрозы национальной безопасности", - пояснила министр и предложила обсудить этот вопрос на межведомственном уровне.

Украина в свое время была на завершающей стадии переговоров об упрощении визового режима с Великобританией, однако события 2013-14 годов остановили этот процесс.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД Украины назвали страны, которые могут стать безвизовыми в 2018 году.

Также мы сообщали, что Эмираты открыли безвизовый въезд для украинцев.