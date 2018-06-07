Нардеп от БПП Мустафа Найем рассказал о закулисных переговорах по поводу Антикоррупционного суда. По итогам таких переговоров независимость Антикоррупционного суда будет определяться как минимум 4-х членами Совета международных экспертов. При этом любая сторона или институция, которая контролирует 3-х членов Совета, получает право накладывать вето.

Об этом нардеп от БПП Мустафа Найес сообщил в Facebook.

"Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов", - сообщил нардеп.

Он подытоживает, что ВККС состоит из 16 членов, Совет экспертов - из 6, общая комиссия - 22 человека.

"Для преодоления вето необходимо 12 голосов. Но с условием, что как минимум трое из них - это члены Совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать трое членов Совета международных экспертов", - отмечает Найем.

"Таким образом, независимость Антикоррупционного суда будет определяться независимостью как минимум 4-х членов Совета международных экспертов. А любая сторона или институция, которая контролирует 3-х членов Совета международных экспертов получает гарантированное право инициировать вето", - сообщает он.

Найем подчеркивает, что в тексте законопроекта ориентируется пару десятков депутатов, не больше. "Эта информация появилась только сейчас, окончательного текста никто не видел. Сама по себе формула - не официальная, теоретически все могут и переиграть. От голосования зависит очень (!) многое, мы шли к нему почти три года. И решение надо принимать сейчас, в течение часа-полутора", - подытожил он.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

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