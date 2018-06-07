На процессе по делу об убийстве Олеся Бузины судьи после совещания решили отклонить требование адвокатов, по отводу для нового судье Лидии Щебуняевой.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Коллегия судей по делу об убийстве писателя и журналиста отказала в удовлетворении отвода судьи Лидии Щебуняевой, которая была отобрана в состав судейской тройки вместо уволившегося Олега Линника. Соответствующее решение огласил председательствующий в коллегии судей Евгений Сидоров. Судьи не нашли подтверждения фактов нарушений при процедуре назначения Щебуняевой.

При этом после того, как судьи вышли из совещательной комнаты, с опозданием прибыл еще один адвокат обвиняемых Андрея Медведько и Дениса Полищука - Александр Дульский.

Он заявил отвод всей коллегии судей, мотивируя это тем, что весь состав суда назначен с нарушениями закона. По его словам, обвинительный акт в деле попал в Шевченковский суд 28 декабря и должен был быть зарегистрирован в тот же день. Но вместо этого автораспределение состоялось только 2 января 2018 года.

Суть проблем вот в чем: закон требует осуществлять авторозподил "день в день". Но в случае с делом Бузины этого не было сделано. Все адвокаты обвиняемых и сами Медведько с Полищуком поддержали позицию об отводе суда.

Прокурор Александр Жила и представитель потерпевшей Артём Захаров возразили против отвода состава суда.

Захаров напомнил, что ранее этот вопрос уже поднимался в предыдущих заседаниях и назвал действия стороны обвиняемых "злоупотреблениями права на отвод". Валентина Бузина также против удовлетворения отвода состава суда и призвала Медведько и Полищука не затягивать дело.

После этого слово взял адвокат обвиняемых Федур. Он заявил, что вопрос отвода всего состава суда ранее не поднимался. Апеллируя к тому, что в трактовке стороны обвиняемых сегодня началась стадия подготовительного заседания сначала. И все предыдущие решения по сути "обнулены". Представитель Бузины в ответ заявил, что вопрос с какой отправной точки слушается дело, еще не обсуждался и не ставился на рассмотрение суда.

После всего этого судьи снова удалились в совещательную комнату.

Напомним, что действия подозреваемых в деле об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины квалифицированы как "умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и "незаконное хранение оружия", за которое подсудимым грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Ранее "Страна"разбиралась, что сегодня происходит с делом об убийстве Бузины, которого убили три года назад.