В сети появилось фото отремонтированного и частично модернизированного военного самолета Су-25М1К, который был принят на вооружение в 2015 году и в настоящее время поставляется ВВС ВСУ. Об этом сообщает Military Aviation.

Фото: militaryaviation.in.ua

Штурмовик оборудован новыми средствами защиты, а именно - "Адрос" КУВ 26-50 (станция оптико-электронного противодействия).

Кроме того, 5 июня 2018 было сообщено о передаче в 7 БрТА разведчика Су-24МР б / н 60, который прошел средний ремонт на ГП "Николаевский авиаремонтный завод" НАРП ".

Фото: militaryaviation.in.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в России хотят взять на вооружение "Терминатора-2".

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