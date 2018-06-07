В четверг, 7 июня, Петр Порошенко на встрече с депутатами фракции "Блок Петра Порошенко" призвал поддержать закон об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, президент напомнил, что он, согласно регламенту, смог подать проект Закона после того, как парламент с сотой попытки отозвал законопроект об Антикоррупционном суде, который раскритиковала Венецианская комиссия.

"Оппозиционеры блокировали отзыва этого закона. И мы потеряли время, многие месяцы и недели. Сегодня должны все проголосовать "за", - цитирует президент Ирина Геращенко.

Он также попросил поддержать его поправки в закон о дипломатической службе.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, что Петра Порошенко ждут на заседании фракции БПП перед голосованием по Антикоррупционному суду.

Как сообщала "Страна", в Раде хотят завалить вариант Антикоррупционного суда, который требует Запад.