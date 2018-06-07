Вчера вечером 6 июня была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины в Twitter.

"В связи с продолжением боевых действий около 22:00 06.06 была обесточена Донецкая фильтровальная станция​​", - говорится в сообщении.

Также МинВот отмечает, что вчера КП Вода Донбаса: в связи с постоянными обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции совместно с СММ ОБСЕ решило оставить смену работников еще на сутки.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

По данным КП Вода Донбасса, в настоящее время решается вопрос об эвакуации персонала станции, который находится на ДФС уже двое суток.

Напомним, что 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции шел сильный бой.

Как сообщала "Страна", в миссии ОБСЕ объяснили, почему ушли с Донецкой фильтровальной станции.