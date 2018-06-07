В Одесской области мужчина украл из магазина на АЗС элитный алкогольный напиток и сигареты. После этого он попытался скрыться с места преступления на кабриолете.

По словам работников АЗС, злоумышленник действовал открыто и, похоже, был нетрезв. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Работники АЗС обратились за помощью к инспекторам полиции, которые патрулировали трассу Киев-Одесса. Патрульным удалось догнать авто злоумышленника и с помощью спецсигналов потребовать остановить транспортное средство, но водитель только увеличил скорость движения. При этом во время движения водитель бросал в патрульных стеклянные бутылки и другие предметы, оказавшиеся у него под рукой.

"Тремя экипажами патрульных полицейских и сотрудниками КП "Любашевка", была предпринята попытка остановить транспортное средство путем блокировки, но водитель продолжил движение по обочине. Автомобиль Volkswagen Golf был остановлен на 300-м км автодороги Киев - Одесса: патрульные предупредили водителя о возможности применения огнестрельного оружия, после чего он остановил свое транспортное средство", - отметили в полиции.

На нарушителя составили админпротоколы по ч.1 ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке).

Установлено, что 35-летний водитель причастен к совершению ряда других преступлений.

Следователи изучают обстоятельства инцидента.

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