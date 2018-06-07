Сегодня, 7 июня президент Украины Петр Порошенко выступит в Верховной Раде перед голосованием за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сказал нардеп от БПП Иван Винник в кулуарах парламента, передает "112 Украина".

"Сейчас анонсировано, что президент планирует выступить перед голосованием по им же внесенному законопроекту об Антикоррупционном суде (№ 7440 - Прим. Ред.). Он, во-первых, был инициатором создания этой судебной ветви власти, во-вторых, он провел немало времени в консультациях", - сказал Винник.

Нардеп добавил, что президента также ожидают на заседании фракции.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко ждут на заседании фракции БПП перед голосованием по Антикоррупционному суду.

Также "наш ответ вашингтонскому обкому". В Раде хотят завалить вариант Антикоррупционного суда, который требует Запад.