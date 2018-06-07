В четверг, 7 июня, в Шевченковском суде, продолжают подготовительное заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины.

В начале заседания председательствующий в суде Евгений Сидоров объявил о замене в составе коллегии судей, - передает корреспондент "Страны".

Вместо Олега Линника, который уволился, в состав коллегии включена Лидия Щебуняева.

Сергей Войченко, адвокат подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука, объявил отвод судье Щебуняевой. Он утверждает, что назначение судьи состоялось с грубыми нарушениями.



Адокат утверждает, что судья Линник был уволен 29 мая, но автораспределение состоялось 30 мая и в нерабочее время (после 18:00). Адвокат полагает, что было осуществлено вмешательство в работу автоматизированной системы. Коллега Войченко Андрей Федур поддержал позицию по отводу.

Обвиняемые Андрей Медведько и Денис Полищук, Фото: Страна ua

Если отвод состоится и судью не смогут доназначить в коллегию, дело отправят в апелляционный суд для определения подсудности. И если дело уйдет в апелляцию, то затем нужно будет определять новый суд, его состав и слушать дело заново с самого начала, что затянет процесс.

Адвокат Федур, который защищает Медведько и Полищука, в своей речи в суде дал понять, что даже в случае неотвода судьи Щебуняевой с учетом вхождения ее вместо Линника в дело, в любом случае дело следует слушать заново даже в Шевченковском суде.

Судья запросил мнение сторон по отводу. Обвиняемые поддержали своего адвоката, прокурор оставил вопрос на усмотрение суда, адвокат Бузины - возразил против отвода. При этом, мать Олеся Бузины обратилась к обвиняемым с претензиями в попытках затягивания дела.

Мать Олеся Бузины Валентина Павловна и ее адвокат Артем Захаров (слева) и прокурор по делу Александр Жила, фото: Страна ua

Судьи удалились в совещательную комнату.

Напомним, что действия подозреваемых квалифицированы как "умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и "незаконное хранение оружия", за которое подсудимым грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Вне зависимости от того, будет ли удовлетворен отвод судьи Щебуняевой, в деле Бузины наметилась еще одна процессуальная дилемма. Во время перерыва в слушании корреспондент "Страны" пообщался со сторонами в деле, узнав их позицию относительно того, должно ли с учетом замены судьи в составе коллегии подготовительное заседание проводиться полностью сначала. Адвокаты обвиняемых Федур и Войченко считают, что дело должно слушаться полностью заново.

"Обратите внимание, председательствующий судья Сидоров сегодня сказал, что мы начинаем подготовительное заседание", - говорит защитник.

В то же время прокурор Александр Жила заявил: он считает, что замена судьи не означает, что слушание должно стартовать заново и процесс должен слушаться с той точки, где остановился ранее. В то же время, адвокат Бузины Артем Захаров апеллирует к тому, что вопрос о том, с какой отправной точки должно идти слушание еще станет предметом обсуждения. Он выразил позицию потерпевшей стороны, что заседание следует продолжать, а не "слушаться" с самого начала. Скорее всего, после выхода судей из совещательной комнаты в деле начнется процессуальная полемика по этому поводу.

Как сообщала "Страна", в деле по убийству Бузины заменили одного из судей.