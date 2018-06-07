Сегодня Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении законопроект об Антикоррупционном суде. На его принятии настаивает Запад.

Первое чтение документа прошло в парламенте 1 марта. Однако принятый тогда законопроект не устроил международных партнеров Украины - в нем так и не оказалось нормы о назначении судей международным советом экспертов. Читай - западными структурами.

Эта норма болезненна для украинской власти, потому что уменьшает возможности по давлению на суд, который будет заниматься делами высших должностных лиц Украины.

Тем не менее закон скорее всего примут - если этого не произойдет, премьер Владимир Гройсман пообещал подать в отставку, а Петр Порошенко с утра прибыл на собрание фракции БПП.

Другой вопрос - в каком виде. С момента первого чтения в закон подано почти две тысячи правок, из них комитет утвердил почти все - за исключением той самой спорной для Киева нормы.

Подробнее планы нардепов "Страна" анализировала в материале "Наш ответ вашингтонскому обкому". В Раде хотят завалить вариант Антикоррупционного суда, который требует Запад

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10:47 Президент говорит речь и напоминает, что его усилиями созданы НАБУ и НАПК.

10:44 В Раде рассмотрели последнюю правку. В зале заседаний Порошенко и Гройсман.

10:42 "Право вето иностранцы имеют. Но Украина тоже защитила свои права", - говорит депутат Вадим Денисенко от БПП.

По его словам, вариант, описанный ниже Найемом, уже согласован с международными партнерами - МВФ и США.

10:32 Нардеп Мустафа Найем очертил, каким будет компромисс украинской власти и Запада по Антикоррупционному суду.

По его словам, принята "гибридная" модель - вето международных экспертов может быть преодолено, если против него проголосует большинство членов комиссии - то есть минимум 12 человек (из 22-х). Но важный момент: среди "преодолевающих вето" должно быть как минимум три международных эксперта.

"На текущий момент по результатам ночных переговоров компромисс вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде выглядит следующим образом.

Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов.

Итого: ВККС состоит из 16 членов, Совет экспертов - из 6, общая комиссия - 22 человека. Для преодоления вето необходимо 12 голосов. Но с условием, что как минимум трое из них - это члены Совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать трое членов Совета международных экспертов.

Таким образом, независимость Антикоррупционного суда будет определяться независимостью как минимум 4-х членов Совета международных экспертов. А любая сторона или институция, которая контролирует 3-х членов Совета международных экспертов поучает гарантированное право инициировать вето.

А теперь предлагаю побыть пару мгновений в положении народного депутата. В тексте законопроекта ориентируется пару с десятков депутатов, не больше. Эта информация появилась только сейчас, окончательного текста никто не видел. Сама по себе формула - не официальная, теоретически все могут и переиграть. От голосования зависит очень (!) многое, мы шли к нему почти три года. И решение надо принимать сейчас, в течение часа-полутора".

10:21 Так Порошенко встречался с БПП сегодня, накануне голосования в Раде. По словам вице-спикера Ирины Геращенко, президент говорил, что закон должен соответствовать выводам Венецианской комиссии. О требованиях МВФ ни слова - а они жестче, чем европейские требования.

10:16 По словам Ирины Луценко, правка о праве "вето" была согласована с международными партнерами сегодня в 5 часов утра.

10:12 В Раде уже голосуют за поправки к закону. Предлагается определить, когда именно заработает суд и какие международные структуры смогут делегировать своих экспертов, которые будут иметь право "вето" при выборе судей.

10:08 Напомним, что за провал закона об АКС Запад грозит отключением финансирования, а его лоббисты в Украине - долларом по 40 грн.

10:04 На 11:40 планируют уже выйти на голосование, говорит Ирина Луценко. Она говорит, что скандальная правка "согласована с международными партнерами и не противоречит национальному законодательству".

10:03 Порошенко внесет правку о международных партнерах, которые утверждают судей, с трибуны Рады. Об этом в кулуарах Рады сообщила представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко.