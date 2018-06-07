Российский тяжелоатлет Дмитрий Клоков предлагал устроить встречу Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения строительства в Москве небоскреба Trump Tower.

Об этом передает портал BuzzFeed со ссылкой на источники.

В ноябре 2015 года Иванка Трамп, являющаяся дочерью и советником президента США Дональда Трампа, обратилась к адвокату своего отца Майклу Коэну с просьбой связаться с Клоковым.

По информации источников, Коэн провел по крайней мере один телефонный разговор с тяжелоатлетом, содержание которого неизвестно. Кроме того, мужчины также обменялись электронными письмами, в одном из которых, как утверждает BuzzFeed, обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2008 года якобы и сообщил адвокату, что может организовать встречу.

Отмечается, что на данное предложение Коэн ответил отказом, аргументировав его тем, что компания Trump Organization уже имеет соглашение. По словам одного из источников, Иванка Трамп, которая на тот момент занимала пост вице-президента компании, была таким ответом разочарована.

Каким образом дочь нынешнего хозяина Белого дома, связалась с Клоковым, неизвестно. Представитель адвоката Иванки Трампа сообщил, что ее участие в проекте по строительству небоскреба было минимальным, и что со спортсменом она никогда не общалась. По его словам, она получила электронное сообщение от супруги Клокова, с которой она также не была знакома, и передала его Коэну.

Сам Клоков заявил BuzzFeed, что адвокату Трампа писем не отправлял. "Я не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете. Я тяжелоатлет, а не политик", - приводит его слова портал.

Ранее "Страна" сообщала, что в Белом доме готовят встречу Трампа и Путина, будут говорить об Украине.

Также Порошенко заплатил 400 тысяч долларов за короткую встречу с Трампом.