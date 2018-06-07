Спасатели заявили, что пожар в Чернобыле локализован. По состоянию на 08.00 в четверг, 7 июня, продолжается тушение двух отдельных ячеек на общей площади около 1,5 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек. Авиация ГосЧС с начала работ сбросила 318 тонн воды.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы. В Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).

На промышленной площадке Чернобыльськой АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

В зоне отчуждения возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га произошло 5 июня.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что спасатели заявили, что в Киеве не стоит паниковать из-за пожара в Рыжем лесу Чернобыля.

Ранее "Страна" замерила уровень радиации в Киеве после пожара под Чернобылем.