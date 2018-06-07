Национальная полиция Украины в июле 2018 года объявит тендер для социологической службы, которая оценит уровня доверия населения к силовикам.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, информирует пресс-служба полиции.

Сейчас уже разработаны критерии оценки деятельности подразделений полиции и эти критерии утверждены приказом главы Нацполиции, который был подписан в мае 2018 года.

"Уровень доверия населения определен как основной критерий оценки. С целью реализации этого принципа в феврале высшие учебные заведения социологии разработали опросник для граждан, который поможет установить уровень доверия украинцев к работе полицейских", - говорится в сообщении.

Князев сообщил, что в июле полиция планирует запуск тендера для социологической службы, которая осуществит оценку уровня доверия населения.

"Уже в июле объявляем и до ноября проведем тендер на социальный опрос населения. Его цель - выяснить уровень доверия граждан к полиции. Это единственный критерий, который даст нам возможность оценить деятельность полиции и построить дальнейший план работы ведомства", - подчеркнул глава Нацполиции.

Ранее "Страна" сообщала, что на следующей неделе Аваков представит стратегию развития МВД до 2020 года.

Также украинской полиции не доверяет 65% населения.