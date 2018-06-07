Адвокат Дональда Трампа, который ранее подтвердил встречу с Ким Чен Ыном 12 июня, рассказал, что лидер КНДР "на четвереньках умолял Трампа провести саммит" после того, как Белый дом отложил встречу.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Рудольф Джулиани объяснил временную отмену саммита, а затем возобновление подготовки к нему. Напомним, что президент США ранее заявлял, что не считает нужным проводить саммит из-за "враждебных" заявлений Пхеньяна.

"Они заявили, что были готовы вступить в ядерную войну с нами, и даже собирались победить. Мы ответили, что при таких условиях не собираемся проводить саммит", - сказал адвокат Трампа.

По его словам, после этого переговоры были прекращены.

"Ким Чен Ын на четвереньках умолял - это ровно то положение, в которое его хотели поставить", - пояснил Джулиани решение возобновить подготовку.

Напомним, что делегация КНДР потребовала в Сингапуре для Ким Чен Ына авто не хуже, чем у Трампа.

Как сообщала "Страна", в Пентагоне назвали условия для снятия санкций с КНДР.