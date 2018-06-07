Художника Андрея Ермоленко, который создал ряд антироссийских плакатов к ЧМ-2018, заблокировали в Facebook.

Об этом сообщает "Тиждень".

Сам художник, создавший серию плакатов WorldCup FIFA2018, сообщил о том, что его страницу заблокировали 6 июня.

По его словам, это сделали сразу после того, как серия плакатов, призывающих к бойкоту Чемпионата мира по футболу 2018 в России, начала активно распространяться в сети.

На плакатах Ермоленко, в частности, изображены катастрофа рейса MH-17 и окровавленный талисман чемпионата, который проводится в России.

Фото: tyzhden.ua

Напомним, что полный календарь матчей чемпионата мира по футболу в России.

Как сообщала "Страна", математики из Австрии вычислили фаворитов ЧМ - 2018.