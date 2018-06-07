В четверг, 7 июня, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подорожали.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Курс доллара подорожал на одну копейку и составил 26,16 грн.

Евро прибавил в цене сразу 25 копеек и теперь за него официально дают 30,78 грн.

Курс российского рубля немного снизился - до 0,421 грн.

Напомним, что курс гривны на межбанковском валютном рынке в среду 6 июня снизился до 26,16 грн с 26,1575 грн в предыдущий рабочий день. Национальный банк Украины (НБУ) 6 июня аукцион не проводил.

Как сообщала "Страна", в Украине международные резервы сжались на $300 млн из-за выплат МВФ.