По данным СМИ Северная Корея ликвидировала испытательный полигон Ихари.

Об этом свидетельствуют снимки со спутника, пишет 38 North.

Работы по демонтажу стартовали в начале мая и закончились до 19 мая.

Пока неизвестно, является ли уничтожение стенда на полигоне Ихари свидетельством приостановки ракетной программы КНДР, или Пхеньян собирается открыть новые площадки для испытания.

Полигон Ихари был единственным известным местом, где проходили испытания ракеты Pukguksong-2 и ее последующих модификаций.

Фото: 38north.org

Ранее Северная Корея ликвидировала ядерный полигон Пхунгери в знак приверженности курсу на сближение с США.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре во вторник, 12 июня в 9:00 по местному времени.

Как сообщала "Страна", Трамп и Ким Чен Ын встретятся в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса.