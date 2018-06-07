В Киеве из-за ревности девушка выбросила кошку с шестого этажа. Животное после падения выжило, но находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает ТСН.

Свидетелем инцидента стала волонтер организации "Adopt Don't Stop". Она первая подбежала к животному, которое соседи выбросили из окна. Кошка упала с 20-метровой высоты, ударилось о навес, а потом об асфальт.

По словам волонтера Юлии, она услышала ссору соседей из соседнего подъезда, когда была в своей квартире, поскольку стены достаточно тонкие.

"Захожу в комнату и слышу фразу: "Зачем ты ее выбросила? Я ее люблю. Зачем ты ее выбросила? Пусти меня, она там лежит окровавленная, я поеду с ней в больницу, пусти меня". Она, я так понимаю, не отпускает, она кричит", - рассказала волонтер.

Она же отвезла животное в клинику и написала заявление в полицию.

Врачи обнаружили у кошки множественные травмы: пневмоторакс, контузию легких, травму трахеи, черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы.

Услышать версию владельцев кошки не удалось. Они не открыли дверь. Но выяснилось, что животное принадлежит маме парня, а живут они все вместе.

Зоозащитники говорят, что хотят привлечь виновных в жестоком обращении к ответственности, но дело усложняется тем, что никто не видел именно момента, когда женщина выбрасывала кошку из окна.

Фото: facebook.com

Напомним, что укус кота отправил в больницу спасателя, который снимал животное с дерева.

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина выбросил с девятого этажа собаку своей матери.