Ночью 7 июня на улице Святошинской в Киеве Volkswagen Passat на полной скорости врезался в столб. В результате машину разорвало.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 03:30. Как рассказали патрульные, автомобиль двигался в сторону железнодорожной станции "Святошинская".

На повороте он вылетел с проезжей части, снес дорожный знак и врезался в столб.

В машине находились водитель и два пассажира. Все они пострадали. Двое из них, водитель и пассажир, были госпитализированы, еще один пассажир отделался легкими травмами.

По предварительной информации, все, кто ехали в машине находились в нетрезвом состоянии.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что ранее появилось видео, как маршрутка на Петровке в Киеве насмерть сбила женщину на переходе.

Как сообщала "Страна", в Киеве полиция устроила погоню за женщиной-водителем автобуса, которая сбила велосипедиста.