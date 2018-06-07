Извержение вулкана Фуэго в Гватемале уже унесло жизни 99 человек. Ранее сообщалось о 72 погибших и 192 пропавших без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Таковы данные Национального агентства по стихийным бедствиям в Гватемале.

Поиски усложняет то, что слой пепла и лавы покрыл многие дома. Спасатели отмечают, что зола очень горячая, поэтому в некоторых местах можно работать только стоя на крышах домов.

Извержение вулкана началось 4 июня.

Напомним, что вулкан извергает горячий газ и расплавленную скальную породу. Лава и пепел покрыли ближайшие населенные пункты. Вулкан Фуэго находится в нескольких десятках километров от столицы Гватемалы.Это один из 34 действующих вулканов Центральной Амери

Как сообщала "Страна", лава и грязь обрушились на населенный пункт Сан-Мигель-Лос-Лотес в Эскуинтле. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.