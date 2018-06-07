Власти Донецкой области заявили, что закрытие части акватории Азовского моря до 1 сентября для проведения военных учений не повлияет на отдых на побережье в районе Мариуполя.

Об этом сообщает телеканал "Сигма".

"Я не могу конкретно назвать фамилии, с кем я говорил с чиновников, но был один ответ: обучение могут быть день-два, но это никак не связано с тем, что на все лето побережье Азовского моря якобы будет закрыто", - сказал глава райсовета в Мангуше Владимир Топузов.

Глава районной госадминистрации в Мангуше Дмитрий Монахиня уточнил что военные учения будут проходить только в море, а не на суше.

Военный комиссар района Андрей Скляров подтвердил, что отдыха граждан учения не коснутся.

Также на время военных учений Мариупольский морской порт будет работать в штатном режиме.

Напомним, что для проведения учений "и других мероприятий по боевой подготовке" на все лето военные перекроют украинскую часть Азовского моря. Об этом сообщил начальник пресс-центра Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Олег Чалик.

Как сообщала "Страна", в Запорожской области на побережье Азовского моря в Кирилловке военный истребитель пролетел над головами отдыхающих на пляже.