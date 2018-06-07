В четверг, 7 июня, синоптики обещают погоду без осадков во всех регионах. Днем от +20 до +23. На Юге и Закарпатье до +26...+27.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +20…+24. В Ужгороде до +27.

На севере днем +18…+23.

В центре днем воздух прогреется до+19…+22.

На востоке днем +20…+24.

На юге днем +23…+26.

В Киеве 7 июня дневная температура составит +20…+22. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 4 по 11 июня.

Как сообщала "Страна" в ночь на 7 июня синоптик обещала всего +7...+12 тепла.