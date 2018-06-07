Петр Порошенко признался, что не выходит из дома без молитвы
Президент Украины Петр Порошенко не выходит из дома без молитвы, которой начинает каждое утро.
Об этом он сам сообщил журналисту "Детектор медиа" Марине Барановской в фильме "Один день с президентом".
"Здесь 21 молитва: 10 заповедей, 9 блаженств и 2 молитвы", – отметил Порошенко, показывая четки, которые носит с собой.
"Я каждое утро молюсь. Это у меня отнимает 10-12 минут. Есть молитва для выхода из дома. Обязательные молитвы, когда каждый верующий человек просит Бога о помощи", – отметил глава государства.
Марина Барановская получила приглашение провести один рабочий день с президентом после того, как во время пресс-конференции в "Мыстецьком арсенале" 28 февраля задала ему вопрос.
"Расскажите ваш секрет, как так получается, что в стране все плохо, а у вас - хорошо. Как это быть президентом-олигархом в стране, где люди выживают, а не живут. Вы ощущаете ценностное несоответствие?", - спросила журналист.
Порошенко ответил, что его жизнь - "не сахар", и предложил ей один день поучаствовать в жизни главы государства.
Барановская провела рабочий день с президентом 16 марта, посетив с ним Донбасс.
Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко в Раде представил обращение об автокефалии, а также о том, что президент Украины ждет Томос об автокефалии до 28 июля.