Президент Украины Петр Порошенко не выходит из дома без молитвы, которой начинает каждое утро.

Об этом он сам сообщил журналисту "Детектор медиа" Марине Барановской в фильме "Один день с президентом".

"Здесь 21 молитва: 10 заповедей, 9 блаженств и 2 молитвы", – отметил Порошенко, показывая четки, которые носит с собой.

"Я каждое утро молюсь. Это у меня отнимает 10-12 минут. Есть молитва для выхода из дома. Обязательные молитвы, когда каждый верующий человек просит Бога о помощи", – отметил глава государства.

Марина Барановская получила приглашение провести один рабочий день с президентом после того, как во время пресс-конференции в "Мыстецьком арсенале" 28 февраля задала ему вопрос.

"Расскажите ваш секрет, как так получается, что в стране все плохо, а у вас - хорошо. Как это быть президентом-олигархом в стране, где люди выживают, а не живут. Вы ощущаете ценностное несоответствие?", - спросила журналист.

Порошенко ответил, что его жизнь - "не сахар", и предложил ей один день поучаствовать в жизни главы государства.

Барановская провела рабочий день с президентом 16 марта, посетив с ним Донбасс.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко в Раде представил обращение об автокефалии, а также о том, что президент Украины ждет Томос об автокефалии до 28 июля.