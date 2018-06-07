В 14:12 среды, 7 июня ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-09" стартовала с космодрома Байконур. На ее борту находятся три члена новой смены экипажа Международной космической станции (МКС).

К МКС полетели астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор, астронавт ESA Александр Герст и космонавт "Роскосмоса Сергей Прокопьев.

Стыковка планируется в 16:07 пятницы, 8 июля по Киеву.

Они присоединятся к командиру 56 экипажа МКС астронавту NASA Эндрю Фостейлу и бортовым инженерам астронавту NASA Рики Арнольду и космонавту Роскосмоса Олегу Арьемеву, которые уже находятся на борту МКС. Члены экипажа МКС проведут более 250 экспериментов в разных отраслях науки.

В мае 2016 года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет.

За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.

Как сообщала "Страна", космонавт снял необычное видео лунного заката с борта МКС.

Уникальный оптический эффект возникает из-за того, что мы глядим на Луну через атмосферу Земли. Такое явление можно увидеть только на Международной космической станции.

Отметим, что на МКС запустили ракету-носитель с украинским двигателем.