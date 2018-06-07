В НАТО резко отказали Катару, потому что Альянс только для европейцев
Североатлантический альянс ответил не терпящим возражений отказом на попытку Катара, который пытался срочно вступить в НАТО после обострения отношений с Саудовской Аравией.
"Согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут быть членами НАТО", ответил по этому поводу официальный представитель Альянса, который объединяет 28 стран Старого Света и примкнувшие к ним США.
"Катар остается ценным и давним партнером НАТО", приводит слова спикера AFP.
Ранее "Страна" сообщала, что Украина ведет переговоры о поставках газа из Катара. Президент Украины считает, что Катар может стать экспортером, который станет поставлять газ через существующий регазификационный терминал в Польше.
Ранее сообщалось, что Украина получила безвиз с Катаром и островами Антигуа и Барбуда