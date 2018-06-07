Североатлантический альянс ответил не терпящим возражений отказом на попытку Катара, который пытался срочно вступить в НАТО после обострения отношений с Саудовской Аравией.

"Согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут быть членами НАТО", ответил по этому поводу официальный представитель Альянса, который объединяет 28 стран Старого Света и примкнувшие к ним США.

"Катар остается ценным и давним партнером НАТО", приводит слова спикера AFP.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина ведет переговоры о поставках газа из Катара. Президент Украины считает, что Катар может стать экспортером, который станет поставлять газ через существующий регазификационный терминал в Польше.

Ранее сообщалось, что Украина получила безвиз с Катаром и островами Антигуа и Барбуда