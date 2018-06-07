Окружной админсуд Киева назначил к рассмотрению по сути иск народного депутата Борислава Розенблата против НАБУ и ГПУ.

Заседание запланировано на 22 июня, сообщает Радио Свобода.

"Розенблат требует признать противоправными действия детективов о проведении оперативно-розыскных мероприятий в так называемом "янтарном деле", - сообщили журналисты.

В январе 2018 года в Окружной административный суд Киева поступил иск Борислава Розенблата, который просил суд признать противоправными действия директора НАБУ относительно привлечения к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР без предварительного заключения международного договора. Суд не удовлетворил иск.

Розенблат является фигурантом так называемого "янтарного дела". В его действиях силовики усматривают признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тысяч долларов. Розенблата подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.

На заседании регламентного комитета Верховной Рады правоохранители продемонстрировали снятое скрытой камерой видео, которое, по словам следователей, свидетельствует о коррупционных действиях Борислава Розенблата в сфере добычи янтаря.

По данным прокуратуры, на почти часовом видео фигурирует Розенблат и агент правоохранителей Екатерина, которые проводили встречи в ресторанах в течение полугода. Люди, которые фигурируют на видео, договаривались о взятках разных размеров в делах относительно нелегальной добычи янтаря.

Сам Розенблат назвал это видео "художественным фильмом" и заявил, что не знает, "кто эти актеры, кто озвучивает и кто делал монтаж".

Как сообщала "Страна", суд отказался возвращать семье "янтарного" Розенблата залог в 7 миллионов гривен.

Народный депутат подозревается в совершении действий предусмотренных ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды), ч.2 и 3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Также суд отказал Розенблату в удовлетворении иска по агентам ФБР.