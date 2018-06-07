Президент США Дональд Трамп помиловал 62-летнюю Элис Мэри Джонсон осужденную на пожизненный срок по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег в 1997 году. Об этом его попросила светская львица Ким Кардашьян.

Об этом официально сообщили в среду в Белом доме, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Госпожа Джонсон признала свою ответственность за свое поведение в прошлом, будучи заключенной в течение двух десятилетий", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что, "хотя нынешняя администрация всегда будет оставлять очень жесткую позицию по отношению к преступлениям, она все же считает, что те, кто оплатил свой долг перед обществом и тяжело поработал над собой во время заключения, заслуживают на второй шанс".

На прошлой неделе президента Трампа попросила о помиловании Эли Мэри Джонсон известная телезвезда Ким Кардашьян. Их встреча состоялась в Белом доме. Кроме того, Кардашьян обсудила этот вопрос с советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Как сообщала "Страна", журналисты выяснили, что Скрипаль просил Путина о помиловании и хотел вернуться в Россию.

"Он сожалел, потому что жизнь у него пошла наперекосяк", – добавил одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков.

Отметим, что из Качановской колонии освободили помилованную Порошенко львовянку, отсидевшую 20 лет за двойное убийство.