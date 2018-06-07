В среду вечером, 6 июня во время перестрелки в Николаеве, мужчина получил пять огнестрельных ранений. Нападавший на него стрелявший скрылся, объявлен план "Перехват".

Об этом передает местное издание "НикВести" со ссылкой на полицию.

"В районе рынка "Юлиана", что на 3-й Слободской, произошла перестрелка, в результате которой парень получил 5 огнестрельных ранений. Известно, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали", – указано в опубликованном сообщении.

В информации отмечено, что по городу объявлен план "Перехват".

Со ссылкой на очевидцев происшествия сообщается, что прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гналось несколько человек.

Фото: nikvesti.com

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